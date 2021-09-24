Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили координацию по Йемену и Сирии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан бен Абдалла Аль Сауд обсудили на встрече на полях 76-й Генассамблеи ООН координацию действий двух стран по Йемену, Сирии и зоне Персидского залива. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Значительное внимание было уделено укреплению координации между Россией и Саудовской Аравией по широкому спектру вопросов международной и региональной проблематики, включая положение дел в Йемене, Сирии и зоне Персидского залива", - отметили в российском дипведомстве.

Главы внешнеполитических ведомств также подробно обсудили наращивание взаимовыгодных двусторонних связей, подчеркнули в МИД. "[Стороны] подтвердили обоюдный настрой Москвы и Эр-Рияда на продолжение совместной работы, призванной придать многоплановому межгосударственному взаимодействию характер стратегического партнерства. Подчеркнули важность выполнения достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей о развитии двустороннего сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН открылась во вторник в штаб-квартире организации в Нью-Йорке и продлится до 27 сентября. Лавров прибыл в Нью-Йорк в среду, у российского министра уже состоялось более десятка встреч с зарубежными коллегами.