{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН

Вершинин на встрече G20 отметил важность купирования угроз безопасности из Афганистана

Замминистра иностранных дел РФ подчеркнул особое значение усилий по нацпримирению при содействии расширенной "тройки" по Афганистану, а также Московского формата

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российская сторона на виртуальной встрече высокого уровня Группы двадцати (G20) по Афганистану на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН акцентировала важность эффективного реагирования международного сообщества на поступающие в связи с ситуацией в Афганистане вызовы, в особенности в части купирования угроз безопасности. Москва была представлена заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым, говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам состоявшейся накануне встречи.

"Участники отметили важность координации подходов международного сообщества к урегулированию ситуации в Афганистане и решению насущных проблем. Подчеркнута, среди прочего, необходимость незамедлительной гумпомощи населению страны и беспрепятственного доступа для предотвращения гуманитарной катастрофы, - говорится в документе. - В своем выступлении Вершинин акцентировал принципиальную значимость эффективного реагирования на вызовы в Афганистане, в том числе купирования террористических и наркоугроз, а также международного содействия восстановлению страны и своевременного перевода финансовых средств. [Он] отметил особую важность усилий по нацпримирению при содействии расширенной "тройки" по Афганистану, а также Московского формата".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

Теги
АфганистанРоссияГенассамблея ООН
Довыборы депутатов заксобрания в одном из округов Камчатки пройдут в декабре
Одно место в заксобрании края остается вакантным
Читать полностью