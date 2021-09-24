Вершинин на встрече G20 отметил важность купирования угроз безопасности из Афганистана

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российская сторона на виртуальной встрече высокого уровня Группы двадцати (G20) по Афганистану на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН акцентировала важность эффективного реагирования международного сообщества на поступающие в связи с ситуацией в Афганистане вызовы, в особенности в части купирования угроз безопасности. Москва была представлена заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым, говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам состоявшейся накануне встречи.

"Участники отметили важность координации подходов международного сообщества к урегулированию ситуации в Афганистане и решению насущных проблем. Подчеркнута, среди прочего, необходимость незамедлительной гумпомощи населению страны и беспрепятственного доступа для предотвращения гуманитарной катастрофы, - говорится в документе. - В своем выступлении Вершинин акцентировал принципиальную значимость эффективного реагирования на вызовы в Афганистане, в том числе купирования террористических и наркоугроз, а также международного содействия восстановлению страны и своевременного перевода финансовых средств. [Он] отметил особую важность усилий по нацпримирению при содействии расширенной "тройки" по Афганистану, а также Московского формата".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.