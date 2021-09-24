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Довыборы депутатов заксобрания в одном из округов Камчатки пройдут в декабре

Одно место в заксобрании края остается вакантным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края в третьем одномандатном округе в Петропавловске-Камчатском не состоялось, так как три кандидата сняли свои кандидатуры прямо перед выборами. Довыборы в этом округе пройдут в конце 2021 года, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

"Одно место в заксобрании края остается вакантным. В одном из одномандатных избирательных округов в Петропавловске-Камчатском выборы не состоялись - там после регистрации сняли свои кандидатуры три человека из четырех. Довыборы в этом округе пройдут в декабре", - сказали в Избирательной комиссии Камчатского края.

По итогам выборов, основной этап которых прошел в регионе с 17-19 декабря, в законодательном собрании края из 28 мандатов 18 забирает "Единая Россия", пять - КПРФ, по одному мандату у партий ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия - За правду" и "Пенсионеры России". По результатам выборов депутатов Законодательного собрания Камчатского края по единому краевому избирательному округу "Единая Россия набрала 34,74%. В 2016 году единороссам в краевом парламенте достался 21 мандат.

Теги
РоссияКамчатский край
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