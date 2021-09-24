Единороссы получили шесть из девяти мандатов в окружной думе на Чукотке

ТАСС, 24 сентября. Шесть из девяти мандатов в окружной думе Чукотки получила политическая партия "Единая Россия" после прошедших на полуострове в минувшие выходные выборов, сообщили ТАСС в окружном избиркоме в пятницу.

"По спискам Единого избирательного округа в думу проходят девять депутатов. Распределение получилось следующее: по одному мандату у ЛДПР, КПРФ и партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и шесть мандатов - у "Единой России", - сказали в избиркоме округа.

17-19 сентября на Чукотке, помимо выборов депутатов в Госдуму, также проходили выборы окружного и муниципального уровней. Жители выбирали депутатов окружной думы, депутатов в советы депутатов Анадырского муниципального района и Провиденского городского округа, глав трех городских округов - Провиденского, Певека и Эгвекинота, главу Анадырского муниципального района. Явка избирателей превысила 61%.