Анатолий Локоть не планирует уходить в Госдуму с поста мэра Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, возглавлявший список кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ по 24-й региональной группе (Новосибирская и Кемеровская области), сообщил в пятницу журналистам, что откажется от мандата и продолжит работать на нынешнем посту.

"Я не планирую отказываться от полномочий мэра города Новосибирска. Я планирую продолжать свою работу, выполнять те обязательства, которые взяты мной перед избирателями Новосибирска", - сказал Локоть.

Он отметил, что результат КПРФ на прошедших 17-19 сентября выборах улучшился по сравнению с избирательной кампанией 2016 года. "Если говорить в целом о городе, то сегодня два политических лидера в Новосибирске - "Единая Россия" с результатом 29,7% и КПРФ - 28,1%. <…> Если говорить о предыдущих выборах 2016 года в Государственную думу, то результат улучшился почти в два раза, поэтому это хорошие результаты, это позволяет нам строить отношения с избирателем, опираться на отношение избирателя", - сказала Локоть, являющийся членом Президиума Центрального комитета КПРФ.

Анатолий Локоть был депутатом Госдумы трех созывов (с 2003 по 2014 годы). В 2014 году сложил депутатский мандат после победы на выборах мэра Новосибирска.