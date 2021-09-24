Брянский губернатор Александр Богомаз отказался от мандата депутата Госдумы

ТАСС, 24 сентября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз, возглавлявший территориальный список кандидатов от "Единой России" на выборах в Государственную думу, отказался от мандата депутата. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Александр Богомаз отказался от мандата депутата Государственной думы. Глава региона написал соответствующее заявление", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Богомаз возглавлял территориальную группу №32, за ним в партийном списке следуют кандидаты от "Единой России" Сергей Неверов и Ирина Агафонова.

Выборы депутатов Государственной думы проходили в Брянской области 17-19 сентября. По итогам голосования партия "Единая Россия" набрала 64,32%, КПРФ - 13,7%, ЛДПР - 8,6%, "Справедливая Россия - За правду" - 4,97%, "Новые люди" - 2,33%, Партия пенсионеров - 1,27%. В одномандатных избирательных округах победили кандидаты от "Единой России". Николай Валуев в округе № 77 набрал 62,56% голосов, Николай Алексеенко в округе № 78 - 57,73%.