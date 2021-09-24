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Косачев назвал дипломатическим моветоном возможные санкции США против официальных лиц РФ

Как заявил вице-спикер Совета Федерации, санкции "окончательно стали налогом на суверенитет"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Предложение Конгресса США о введении новых санкций против высших руководителей другого государства выглядит откровенной нелепостью и является политическим моветоном. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Включение в санкционные списки высших руководителей другого государства, включая премьер-министра и министров, я бы сказал - дипломатический моветон. Особенно на фоне робких попыток начать переговоры по целому комплексу проблем, объективно затрагивающих все страны", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он назвал предложение откровенной нелепостью на фоне того, что лидер США только что призвал страны мира "работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было", для решения ключевых проблем, прежде всего для завершения пандемии коронавируса. "И что же предлагает американское руководство, видимо, в качестве первой меры, чтобы работать друг с другом больше против пандемии? Оно предлагает включить в персональные санкционные списки (то есть - с визовыми запретами и т. п.) министра здравоохранения страны, которая первой разработала вакцину против коронавируса", - констатировал Косачев.

"Меры экономического шантажа"

Одобренный Палатой представителей Конгресса США проект оборонного бюджета на следующий финансовый год содержит очередной набор мер экономического шантажа против России, считает Косачев. "Для нас он [проект оборонного бюджета] примечателен тем, что содержит очередной набор мер экономического шантажа (чем обычно являются подобные односторонние санкции) против России. Ничего нового, но в целом напрашивается несколько выводов", - написал сенатор.

Он отметил, что санкции являются оружием, "раз уж они принимаются в рамках оборонного бюджета". "То есть использование в военных целях экономических преимуществ США, в частности влияния на мировые финансы, как в случае с запретом для американцев на сделки с российскими гособлигациями на вторичном рынке ценных бумаг, что должно нанести экономический ущерб России именно как государству, а не конкретным чиновникам. Давайте это запомним в контексте потока обвинений в адрес России по поводу якобы использования своих газовых преимуществ против Европы", - обратил внимание Косачев.

Он полагает, что санкции сегодня "окончательно стали налогом на суверенитет". "Это плата за возможность проводить независимую политику. И их главная функция - это не наказание страны, которой устраивают показательную порку, а устрашение колеблющихся: размышляете над тем, как себя вести в той или иной ситуации, как голосовать в ООН или у кого покупать оружие, например? Вот вам цена свободы, см. пример России", - написал вице-спикер Совфеда.

Парламентарий также добавил, что поправку о российских долговых обязательствах внесли в качестве очередного ответа на якобы вмешательство России в американские выборы. "Нелепость, казалось бы, но отнюдь не случайная: только что The Wall Street Journal опубликовала данные, которые, цитирую, "наглядно иллюстрируют то, как история о российском вмешательстве была выдумана и продвигалась штабом Клинтон". Но наказать надо, конечно же, опять Россию. Перефразируя известное высказывание: других конгрессменов у меня для вас нет", - заключил Косачев.

О поправке к оборонному бюджету США

Как ранее сообщалось, комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которая рекомендует вашингтонской администрации рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, в числе которых министры РФ, крупные российские бизнесмены, общественные деятели, журналисты. В документе утверждается, что эти россияне, по версии американских законодателей, могут быть причастны к нарушениям прав человека. В приведенный список включены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В перечень также вошли директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин.

Данная поправка имеет рекомендательный характер. Она пока не была рассмотрена Палатой представителей Конгресса США полного состава.

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