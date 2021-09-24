Мэр Иннополиса сложил свои полномочия для участия в выборах главы города

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев по собственному желанию досрочно сложил свои полномочия в рамках предстоящих выборов нового мэра. Он намерен снова выдвигать свою кандидатуру на эту должность, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Иннополиса.

"Сегодня Руслан Ринатович Шагалеев по собственному желанию досрочно сложил свои полномочия мэра города Иннополиса в соответствии с положениями, предусмотренными законом об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации. Новый мэр города будет избран на первой сессии совета муниципального образования "город Иннополис". Руслан Шагалеев планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра города Иннополиса", - сообщили в пресс-службе.

В Иннополисе с 17 по 19 сентября впервые состоялись выборы совета депутатов. Жители, имеющие постоянную регистрацию на территории города, выбрали семь человек в совет муниципального образования "город Иннополис", в их числе Руслан Шагалеев. В этот раз мэр Иннополиса будет избираться советом муниципального образования из своего состава на первой сессии, а не голосованием среди постоянных жителей города. В связи с этим Шагалеев, в соответствии с законодательством, досрочно сложил свои полномочия мэра.

Руслан Шагалеев стал мэром IT-города в ноябре 2016 года, тогда за него проголосовали более половины жителей, постоянно зарегистрированных в городе (70 из 102). До этого Шагалеев занимал должность заместителя руководителя исполкома Иннополиса.

Об Иннополисе

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства России там создали особую экономическую зону. В городе расположен Университет Иннополис, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний. По словам Шагалеева, сейчас в городе функционирует более 245 IT-компаний при населении 5 тыс. человек.