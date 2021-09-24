Техгруппа подтвердила правильность расшифровки онлайн-голосов москвичей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Техническая группа подтвердила правильность расшифровки онлайн-голосов москвичей, полученных системой дистанционного электронного голосования 17-19 сентября. Об этом сообщил в пятницу руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов на заседании Центральной избирательной комиссии в формате видеоконференции.

"[Технической группой] подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня", - сказал Венедиктов.

Как добавил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко, результаты онлайн-голосования в Москве были опубликованы последовательно. Он подчеркнул, что в столице проголосовало дистанционно больше избирателей, чем в других регионах. По его словам, онлайн-голосование в Москве было проведено "аккуратно и четко".

"Все абсолютно основывалось на том материале, тех транзакциях в блокчейне, которые доступны всем вместе с ключом расшифровки с 21:00 мск 19 сентября. Поэтому все, кто работал с нами и в технической рабочей группе, и прочие консультанты, и специалисты, могли убедиться, что ни один элемент первичных данных, который накапливался все три дня [голосования], не подвергся изменениям. <...> Более того, провели дополнительную работу и показали, как в динамике происходило изменение количества голосов на всех участках, на всех элементах и кандидатах, и все это публично на сайте общественного штаба опубликовано два дня назад", - объяснил Лысенко отсутствие жалоб на результаты онлайн-голосования.

Ранее в среду Венедиктов сообщил, что эксперты смогут самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов ДЭГ на выборах депутатов Госдумы. Затем заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут пояснил, что пересчет голосов, отданных в процессе онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве, нельзя провести в рамках действующего законодательства. Также он напомнил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами не наделен правом принимать решения о пересмотре итогов голосования. "Технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчета результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита", - сказал Реут.

О выборах

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в Москве с учетом онлайн- и офлайн-голосования составила 50,3%.