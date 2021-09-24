Непризнанное Косово запретило въезд съемочной группе из России

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы непризнанного Косова не разрешили въехать на территорию сербского автономного края съемочной группе российского телеканала. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе посольства России в Сербии.

"По линии канцелярии посольства России в Сербии в Приштине оперативно проверили появившуюся в косовоалбанских СМИ информацию об инциденте с участием двух российских граждан. Как удалось выяснить, речь идет о съемочной группе российского "5-го канала", двум из трех членов которой было отказано в доступе в край. <...> Расцениваем это как произвол и нарушение принципов свободы СМИ, о которых так пекутся покровители косовской псевдогосударственности", - сообщили в пресс-службе.

Посольство России отметило, что "российские журналисты косовскими "правоохранительными органами" не задерживались". "В настоящее время съемочная группа в полном составе находится в Центральной Сербии", - сообщили в дипмиссии.

Ситуация на административной линии между Косовоv и Центральной Сербией обострилась в понедельник, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам на более чем 400 автомобилях и начали мирный протест. В настоящее время протест сербов на административной линии продолжается пятый день подряд. Косовары принудительно снимают с сербских автомобилей государственные номера, заменяя их табличками непризнанного образования и взимая за это "пошлину" в €5.

В четверг косовские полицейские напали на троих сербов. Спецназовцы без какой бы то ни было причины избили Драгишу Влашковича, Зорана Томовича и Йована Такова. Самые тяжелые травмы получил Влашкович, он госпитализирован в больницу поселка Зубин-Поток, где ему оказывается медицинская помощь.

Президент Сербии Александар Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ на исходные позиции, согласно Брюссельском соглашениям, регулирующим диалог сербов и косоваров. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.