КПРФ настаивает на широком обсуждении системы онлайн-голосования

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. КПРФ призывает начать широкую дискуссию об устройстве и необходимости дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и создать парламентскую комиссию для изучения этого вопроса. Об этом заявил в пятницу зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, выступая на заседании Центризбиркома, где подводятся итоги думских выборов.

"Первое: результаты дистанционного голосования не признали и признавать не будем. Настаиваем на широком изучении дистанционного электронного голосования по всем параметрам - и законодательным, и технологическим, и остальным. Ну и в целом считаем необходимым в новой Государственной думе создавать комиссию, и не только про дистанционное электронное голосование вести речь, а про все вопросы, нарушения предполагаемые или реальные", - сообщил Новиков.