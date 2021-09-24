Путин обсудил с Совбезом РФ итоги переговоров с Белоруссией по вопросам безопасности

НОВО-ОГАРЕВО, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги переговоров РФ и Белоруссии, в том числе касавшиеся вопросов безопасности.

"Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему", - сказал глава государства, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.