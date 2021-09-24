В ЛДПР заявили, что у них нет серьезных замечаний к выборам

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. ЛДПР считает, что выборы в Госдуму прошли без жестких нарушений, были лишь незначительные, вызванные человеческим фактором. Об этом в пятницу на заседании ЦИК, посвященном подведению итогов выборов, заявил замруководителя высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы седьмого созыва Сергей Каргинов.

"Я начну с самого главного - прошла мощнейшая избирательная кампания, у ЛДПР нет жестких, каких-то критических замечаний к этой кампании, к голосованию как таковому", - сказал он.

Каргинов при этом процитировал лидера своей партии Владимира Жириновского, который заявил, что подписал бы "этот протокол [с результатами голосования] с легким ощущением грусти". Либерал демократ пояснил, что людям надо отдохнуть" от выборов. Он напомнил, что ЛДПР выступает за проведение выборов реже, а единый день голосования предлагает перенести на весну.

"Были определенные замечания. Но <...> всегда так получается. Везде, где работает человеческий фактор, есть какие-то замечания", - продолжил представитель ЛДПР. При этом он отдельно выделил реакцию Памфиловой на любые сообщения о проблемах. "Cлова Некрасова "коня на скаку остановит, в горящую избу войдет", это, Элла Александровна, наверное, про вас все-таки. Потому что ваша реакция была настолько беспрецедентной, настолько жесткой, что губернаторы вставали на дыбы", - сказал Каргинов, заметив, что в ЛДПР в этом плане полностью поддерживают главу ЦИК.

Говоря об электронном голосовании, Каргинов констатировал, что "это неизбежность". При этом он призвал развивать такой метод на низовом уровне, вплоть до голосования в товариществах собственников жилья, чтобы у граждан возникло доверие к такой системе.

Согласно итогам выборов, ЛДПР получила в Госдуме восьмого созыва 21 мандат. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году либерал-демократы получили 39 мандатов.