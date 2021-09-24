Глава Кировской области отказался от мандата депутата Госдумы

КИРОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от мандата депутата Государственной думы. Мандат будет передан освобожденной в 2019 году из американской тюрьмы Марии Бутиной, выдвинутой в составе списка политической партии "Единая Россия", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Васильев отказался от мандата депутата Государственной думы - его заявление об этом будет направлено в Центральную избирательную комиссию РФ. Мандат будет передан Марии Бутиной, зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы восьмого созыва, выдвинутому в составе списка политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Бутина - член Общественной палаты РФ, экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Кировской области проходили выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Кировской области, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона. "Единая Россия" в Кировской области набрала на выборах в Государственную думу более 29%. В двух одномандатных округах победили кандидаты от "Единой России", депутаты Госдумы седьмого созыва Рахим Азимов и Олег Валенчук.

15 июля 2018 года Бутину задержали в Вашингтоне. По версии следствия, Бутина вела на территории США деятельность в пользу иностранного государства, не имея статуса иностранного агента, который должен быть зарегистрирован министерством юстиции. Ей грозило до 15 лет лишения свободы. 26 апреля 2019 года ее приговорили к 1,5 года заключения. Председательствовавшая на процессе судья Таня Чаткэн признала, что Бутина не действовала в США как сотрудник разведки. Судья удовлетворила ходатайство обвинения о депортации россиянки на родину после отбытия срока заключения. Затем срок тюремного заключения был сокращен до 25 октября 2019 года. На следующий день она вернулась на родину.