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Генассамблея ООН

Лавров обсудил с главой МИД Таиланда сотрудничество по противодействию пандемии

Встреча министров прошла на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сотрудничество по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции.

"Обсуждались приоритетные направления российско-таиландского взаимодействия, включая продвижение политического диалога, расширение торгово-экономической кооперации и гуманитарных связей, а также сотрудничество по противодействию пандемии новой коронавирусной инфекции. Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду. Глава МИД РФ уже провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. 25 сентября Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТаиландРоссияГенассамблея ООН
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