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Участники конференции ДВЗЯИ договорились о мерах содействия вступлению его в силу

В МИД РФ сообщили, что координаторские функции в этом процессе на двухлетний срок перешли от Алжира и Германии к Италии и ЮАР

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Участники 12-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) приняли по итогам мероприятия декларацию с перечнем мер, способствующих вступлению документа в действие. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"По итогам Конференции принята заключительная декларация, содержащая перечень мер по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ, - информировали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Координаторские функции в этом процессе на двухлетний срок перешли от Алжира и ФРГ к Италии и ЮАР".

12-я Конференция по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ прошла в формате онлайн 23-24 сентября. Это мероприятие проводится раз в два года. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер.

Сейчас договор ратифицирован 170 государствами, однако он не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

Теги
АлжирЮАРГерманияИталияРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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