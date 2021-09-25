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Отставки и назначения

В кабмине Крыма произошла третья за неделю отставка

Речь идет об отставке министра транспорта региона Евгения Исакова
Здание Совета министров Крыма Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Здание Совета министров Крыма
© Сергей Фадеичев/ТАСC

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта региона Евгения Исакова. Об этом Аксенов сообщил в субботу в своем официальном Telegram-канале.

Это уже третья крупная отставка чиновников в Крыму на этой неделе. Ранее по собственному желанию уволились заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов.

"Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Александровича Исакова", - написал Аксенов.

Он добавил, что ротация кадров - это естественный процесс, без которого, по его словам, невозможно эффективно решать текущие вопросы.

Теги
РоссияОтставки и назначенияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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