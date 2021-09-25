Глава МИД РФ и генсек ООН отметили важность укрепления роли организации на мировой арене

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН подчеркнули важность укрепления роли организации на мировой арене и намерение развивать сотрудничество РФ и ООН.

"С обеих сторон подчеркнута важность дальнейшего укрепления центральной роли ООН на мировой арене и подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодного сотрудничества России со всемирной организацией", - говорится в распространенном в субботу российским дипведомством сообщении по итогам состоявшейся встречи.

Кроме того, стороны обменялись мнения по ряду международных вопросов, включая борьбу с пандемией и подготовку 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. "Затронут ряд региональных сюжетов, включая ситуацию в Афганистане, на востоке Украины, в Сирии и Ливии. Отдельно обсуждены вопросы назначения на руководящие посты в системе ООН", - добавили в министерстве.

Лавров принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран "пятерки" Совета Безопасности с Гутерришем.