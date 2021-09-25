"Новые люди" подготовили для Путина папку с отчетами, которые делают учителя

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Партия "Новые люди" приготовила для президента России Владимира Путина "небольшую папку" с отчетами, которые должны делать учителя. Об этом сообщил в субботу лидер партии Алексей Нечаев на встрече главы государства с руководством политических сил, прошедших по итогам выборов в нижнюю палату парламента.

"Один директор школы мне говорит: "Мы замордованы отчетностью". Неважно, бумажная это отчетность или цифровая, 14% примерно времени учителя уходит на разного вида отчеты. Мы подготовили такую небольшую папку, если позволите, передадим в вашу администрацию - 23 отчета, которые делают учителя разного вида", - сказал Нечаев.

Политик предложил упростить отчетность для учителей. "Давайте хорошие функции [Рособрнадзора] оставим, а нагрузку административную, когда есть сначала отчетность, потом контроль над отчетностью, потом надзор за контролем, давайте это упростим", - сказал он.

Кроме того, Нечаев предложил "сделать единый федеральный оклад для учителей" по аналогии с медиками.

Стратегия в ходе избирательной кампании

По словам Нечаева, партия "Новые люди" в ходе избирательной кампании призывала поддерживать тех, чьи идеи разделяют избиратели, что позволило им получить поддержку при голосовании.

"Очень интересная вещь, с которой столкнулись на выборах буквально в последние месяцы. Было два принципа голосования: одни политические силы предлагали голосовать против кого-то, против чего-то, и были, которые предлагали за. Конечно, те, которые голосовали против, использовали идею, что кому-то надо насолить в партии. Мы предлагали всем поддерживать тех, чьи идеи избиратели разделяют, каких людей они поддерживают, какие идеи. Это оказалось очень верной стратегией и мы получили поддержку", - сказал он.

По словам Нечаева, "Новые люди" являются "историческими оптимистами" и были уверены, что "возможность для победы есть у любой политической силы". "Как мы видим, миллионы людей этот исторический оптимизм разделяют и проголосовали за новые партии, в том числе несколько миллионов за нашу. Кроме того, что мы прошли в Государственную думу, мы теперь еще [представлены] в 24 региональных парламентах", - отметил он.

При этом политик подчеркнул, что партия готовилась к выборам больше года "на земле", открыла 600 "избирательных штабов, площадок, офисов, креативных пространств", в которых активисты "Новых людей" "встречались, составляли программу партии, делали различные социальные проекты. "У нас 98 тысяч сторонников, которые были активистами этой избирательной кампании. Это люди, которые позвали своих друзей, знакомых, кого-то сагитировали, кого-то переубедили", - отметил он.

Кроме того, Нечаев отметил, что предвыборная программа партии была высоко оценена экспертами. "Она с одной стороны содержательная и реалистическая, с другой стороны - очень живым языком написана, таким человеческим. Это, я тоже думаю, какую-то роль сыграло в агитации", - сказал он.

"Много партий [девять] не прошло в Государственную думу при том, что много идей интересных и в области экологии, и в области образования <...> интересных и авторских идей было. И жалко, что эти партии не прошли, но мы намереваемся до парламентского большинства идеи этих партий, сохранив их авторство, донести, потому что мы считаем, что это важно", - сказал политик. "Хотелось бы, чтобы все люди чувствовали, что они представлены [в Госдуме]", - добавил Нечаев.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Госдуму провели свои списки пять партий: традиционная парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР) и дебютант федеральных выборов - партия "Новые люди", образованная лишь в прошлом году.

С учетом данных по 225 одномандатным округам в Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.