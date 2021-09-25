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Медведев поддержал предложение избрать Володина спикером новой Госдумы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал предложение президента РФ Владимира Путина избрать Вячеслава Володина председателем Госдумы 8-го созыва.

"Я полностью поддерживаю идею избрать на должность председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина. Он достойно работал в предыдущий период и, мне кажется, может организовать эту работу с неменьшим блеском в предстоящий период", - сказал Медведев на встрече президента РФ с руководством политических партий.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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