Путин заверил в поддержке ульяновского и хабаровского губернаторов

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил в поддержке избранных губернаторов Ульяновской области и Хабаровского края Алексея Русских и Михаила Дегтярева, независимо от их принадлежности, соответственно, к КПРФ и ЛДПР.

"Сейчас уже не важно, какая политическая сила вас выдвинула, важно, что вам люди поверили, пошли за вами и за вас проголосовали", - обратился Путин к Дегтяреву в субботу в ходе встречи по видеосвязи с избранными главами регионов. Президент пожелал губернатору успехов. "Мы с вами давно знакомы, надеюсь, что это тоже сыграет положительную роль, имея в виду, что вы можете рассчитывать, конечно, и на мою поддержку в любом вопросе, который будет ставиться вами в интересах развития Хабаровского края", - сказал президент.

С тем же посылом глава государства обратился к новому ульяновскому губернатору. "Теперь уже не важно, какая партия вас выдвинула, важно, что люди за вас проголосовали", - сказал Путин. "Для меня тоже абсолютно не имеет никакого значения, какая политическая сила стоит за вами, важно, чтобы вы работали эффективно. Я на это и рассчитываю, можете не сомневаться в моей поддержке", - заключил президент.