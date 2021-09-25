Дегтярев: власти Хабаровского края доказали, что мнение граждан в регионе учитывается

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края смогли своей работой доказать, что мнение и потребности граждан в регионе учитываются. Об этом губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с избранными главами субъектов в режиме видеоконференции.

"В июле 2020 года политическая ситуация в Хабаровском крае была разогрета до предела, люди очень переживали, тревогой и волнением был пропитан воздух. В октябре 2013 года Вы сказали: "Зачем нужна власть, если она не слышит людей". За 14 месяцев нам удалось доказать, что власть людей слышит", - сказал он.

Он также поблагодарил лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, выдвинувшего его кандидатуру, и президента РФ "за доверие и за поддержку, которую чувствуют жители Хабаровского края".

"Девиз нашей команды: "Дела важнее слов". И за год мы очень многое сделали, но еще больше нам предстоит сделать под Вашим руководством и оправдать доверие людей", - сказал Дегтярев Путину.

40-летний Дегтярев, представляющий ЛДПР, был назначен врио губернатора 20 июля 2020 года, до этого он работал председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На сентябрьских выборах Дегтярев одержал победу, 24 сентября он вступил в должность главы Хабаровского края.