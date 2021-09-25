Лавров: диалог России и США по Сирии и вооружениям требует контактов по линии военных

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Снятие Вашингтоном ограничений на контакты по линии военных с Москвой пошло бы на пользу диалогу по вопросам контроля над вооружениями и в вопросе работы механизма деконфликтинга в Сирии. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"Мы с ними договариваемся о так называемом механизме деконфликтинга в Сирии. Этот механизм работает. Обращаю ваше внимание, что он работает вопреки юридическим запретам, которые были Конгрессом США введены на контакты по линии военных, - сказал он. - И недавно руководство Объединенного комитета начальников штабов уже высказывало публично свои оценки о том, что это неразумно и что нужно ограничения на контакты по линии военных снять. Это будет на пользу не только по вопросу деконфликтинга в Сирии, но развитию нашего диалога по проблемам вооружений в целом".

В среду в Финляндии состоялись переговоры председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Милли также заявил, что США должны изучить способы расширения своих контактов с РФ по линии военных ведомств, в том числе возможность выдачи разрешений наблюдателям от обоих государств следить за военными учениями друг друга в рамках широких усилий по повышению прозрачности и снижению риска конфликта.