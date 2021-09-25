Гладков: Белгородская область продолжит развиваться и занимать лидирующие позиции в РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Белгородская область, занимающая по различным социально-экономическим показателям лидирующие позиции среди регионов России, сохранит высокие позиции и продолжит развиваться, сообщил в субботу избранный губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

"Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие, доверие жителей Белгородской области. Регион был всегда высокоразвит, занимает одно из лидирующих мест в Российской Федерации. Постараюсь сделать все, чтобы он развивался и дальше", - сказал Гладков.

С 17 по 19 сентября в Белгородской области проходили выборы депутатов Госдумы и губернатора региона. По итогам выборов главы региона за врио губернатора Вячеслава Гладкова ("Единая Россия") проголосовали 78,79% избирателей. Инаугурация Гладкова запланирована в ходе заседания Белгородской областной думы 27 сентября.