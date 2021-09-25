Глава КЧР заверил президента РФ в выполнении поручений по развитию региона

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе встречи избранных глав субъектов РФ с Владимиром Путиным в режиме видеоконференции заверил президента в выполнении поручений по развитию республики.

"Владимир Владимирович, <...> те ваши поручения, которые даны по развитию, мы неукоснительно будем выполнять. <...> Я хочу вас заверить, что я, как и прежде, буду служить родной республике и, конечно же, нашей родной России", - сказал Темрезов.

Владимир Путин пожелал успехов главе региона. "Искренне рассчитываю на вашу работоспособность, на ваш организаторский талант и на ваш настрой для достижения максимального результата в работе на столь высоком посту как глава субъекта РФ. Люди ждут от вас конкретных результатов. У нас большая повестка дня, у нас есть все для того, чтобы результаты эти показать, чтобы добиться выполнения задач, которые мы перед собой ставим", - сказал президент.