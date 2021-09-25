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Генассамблея ООН

Главы МИД РФ и Сербии обсудили ситуацию на Балканах с акцентом на положении в Косово

Стороны подчеркнули обоюдную нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сербии Никола Селакович обсудили в субботу на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ситуацию на Балканах с акцентом на положении в Косово и Боснии и Герцеговине.

"Подробно рассмотрена ситуация на Балканах с акцентом на положении в Косово и Боснии и Герцеговине. Констатирована близость подходов по основным параметрам. Выражена приверженность продолжению тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади указали, что при обмене мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки "подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений, углубление стратегического партнерства двух стран".

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербияГенассамблея ООН
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