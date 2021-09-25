Лавров: РФ готова поддержать любое предложение по прямым переговорам Палестины и Израиля

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Москва готова предоставить свою территорию, а также поддержать любую другую инициативу для организации прямого диалога между Израилем и Палестиной. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"Мы готовы предоставить им нашу территорию и поддержать любое другое приглашение Израиля и Палестины для прямых переговоров. Но с этим нельзя затягивать. И мы будем всячески стремиться продвигать такой подход", - указал глава дипведомства.

Он напомнил, что ранее российская сторона поддержала предложение президента Палестины Махмуда Аббаса созвать международную конференцию. "Но мы убеждены, что ее нужно очень хорошо подготовить. Для подготовки этой конференции мы хотим обязательно возобновить деятельность "квартета" международных посредников: Россия, США, Евросоюза и ООН", - отметил Лавров.

По его словам, к такой "совместной работе" следует также привлечь "четверку" арабских стран, у которых есть отношения с Израилем" - Египет, Иорданию, ОАЭ и Бахрейн, а также Саудовскую Аравию как автора Арабской мирной инициативы.

Еще один важный фактор в вопросе урегулирования - вопрос единства палестинцев, отметил министр. "Если бы палестинцы восстановили свое единство, им было бы проще и эффективнее разговаривать с Израилем на будущих переговорах, - пояснил он. - Мы активно работаем со всеми фракциями палестинцев, не раз приглашали их в Москву, все приезжали. В ходе дискуссии они говорят: да, нам надо воссоединиться. Но потом все это как-то не получается".