Лавров: договоренности о кодексе поведения в Южно-Китайском море обеспечат безопасность

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Договоренности о кодексе поведения в Южно-Китайском море, разработка которых идет между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), обеспечат свободу судоходства и безопасность в регионе. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

"Я сегодня и вчера встречался с целым рядом министров, которые представляют страны - члены АСЕАН. У них я специально интересовался, как обстоят дела. Идет между Китаем и АСЕАН, не быстро, но идет, переговорный процесс по подготовке юридически обязывающего кодекса поведения в Южно-Китайском море, - сказал он. - Это, наверное, самый надежный путь обеспечить свободу судоходства и все то, что так тревожит наших западных партнеров, ради чего они затевают постоянные провокационные и не провокационные военно-морские маневры и создают эти геополитические антикитайские схемы".

По словам министра, Россия выступает за то, чтобы отношения между странами строились на взаимоуважительной основе и ни при каких условиях не перерастали в военные конфликты. "Очень хорошо, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден подтвердили неприемлемость ядерной войны в принципе, когда они встречались в Женеве, - отметил Лавров. - Я считаю, что любая война между великими ядерными державами неприемлема, потому что риски ее перерастания в ядерный конфликт огромные. Поэтому надо стремиться найти компромиссы".