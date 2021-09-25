Лавров: РФ ожидает, что США откажутся от любых методов навязывания своей модели развития

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия ожидает, что США откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Недавно президент [США] Джо Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития", - сказал Лавров.

Насаждение Западом "порядка, основанного на правилах", может привести к опасным рецидивам блоковой политики и разделительным линиям между государствами, заявил Лавров.

"Насаждение "порядка, основанного на правилах" вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами", - сказал он.

По словам Лаврова, последние события показали, что "волюнтаристские правила" могут применяться и внутри стран Запада, если кто-то там становится слишком самостоятельным. "По крайней мере, многие мировые СМИ расценили эпопею с поставками подводных лодок в Австралию как реакцию на разговоры о "стратегической автономии" Европы, которые активизировались после поспешного выхода США из Афганистана", - добавил министр.

Как подчеркнул глава МИД РФ, сложившаяся вокруг выхода войск США и НАТО из Афганистана ситуация хаоса тоже является "иллюстрацией тех правил, на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок".

Деятельность по переписыванию на Западе истории Второй мировой войны направлена на размывание мироустройства с центром в ООН, заявил Лавров.

"На размывание ооноцентричного мироустройства направлены и усилия ряда стран по переписыванию истории Второй мировой войны, - сказал министр. - Члены ЕС и НАТО отказываются поддерживать резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацизма, отвергают предложения осудить практику разрушения памятников освободителям Европы от "коричневой чумы".

Взаимоуважительный диалог

Россия и США по некоторым темам повестки начинают выстраивать диалог, который дает надежду на продвижение системного и взаимоуважительного межгосударственного общения, заявил Лавров.

"Других партнеров у нас нет. Я не хочу звучать пессимистично. Постепенно по некоторым направлениям - стратегическая стабильность, кибербезопасность - начинает выстраиваться диалог, который дает надежду, что когда-то мы хотя бы в некоторых сферах межгосударственной жизни и общения наладим системный и взаимоуважительный процесс", - отметил он.

17 сентября спецпрокурор США Джон Дарем предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу, который в 2016 году предоставил ФБР сведения о якобы имевшихся связях между компанией бывшего президента США Дональда Трампа и банком в России.

Комментируя расследование Дарема и парадоксальность американских санкций, которые были наложены еще до расследования, Лавров отметил, что "неадекватно объявлять санкции, не подумав и не разобравшись. "А разобравшись, ничего не предпринять, чтобы отмотать ситуацию назад и не наносить ущерба двусторонним отношениям. Но это американские манеры, мы к ним, к сожалению, привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит", - отметил Лавров.