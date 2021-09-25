Лавров: выход США и России на взаимоприемлемые решения по контролю над вооружениями реален

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Выход на взаимоприемлемые для РФ и США решения по контролю над вооружениями может быть достигнут при наличии доброй воли. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Большие ожидания связывают и с перспективами российско-американского диалога о будущем контроля над вооружениями, о начале которого договорились на российско-американском саммите в Женеве. При наличии доброй воли выход на взаимоприемлемые решения вполне реален", - считает он.

По словам Лаврова, весь мир был обнадежен согласием новой американской администрации с предложением Москвы продлить Договор об ограничении СНВ без каких-либо условий. "Огромное значение имело подтверждение в совместном заявлении президентов России и США приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - добавил он.