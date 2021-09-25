Лавров: Россия продолжит способствовать установлению мира между Ираном и его соседями

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Москва продолжит способствовать нормализации отношений между Ираном и соседними арабскими государствами. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Россия продолжит вносить вклад в нормализацию отношений между Ираном и его арабскими соседями, - сказал он. - Вместе с партнерами добиваемся скорейшего возобновления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы".

Лавров подчеркнул, что для долгосрочной стабилизации всего региона требуется комплексный подход. "На это направлена обновленная российская Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, недавно распространенная в качестве документа СБ и ГА ООН", - добавил министр.

В Вене с апреля ведутся консультации между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по вопросу о восстановлении иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают темы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные переговоры с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.