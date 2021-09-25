Лавров: Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин от коронавируса

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Российская сторона поддерживает взаимное признание странами вакцин от коронавируса, одобренных на национальном уровне. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"COVID-19 - наш общий враг. Поддерживаем взаимное признание вакцин, одобренных национальными надзорными органами, в интересах скорейшего снятия ограничений на международные поездки граждан", - указал глава дипведомства.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и подала заявку на одобрение этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы препарата "Спутник V".