Лавров: Запад забывает о праве на самоопределение, если это расходится с его интересами

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Западные страны забывают о праве народов на самоопределение, когда оно идет вразрез с их геополитическими интересами. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава дипведомства указал, что "порядок, основанный на правилах", базируется "на двойных стандартах" в странах Запада. "Когда это выгодно Западу - право народов на самоопределение возводится в абсолют. И тогда в нарушение резолюции Совета Безопасности [ООН] и без всяких референдумов признают в качестве независимого государства искусственно созданное образование Косово, до этого силой отторгнутое от европейского государства Сербии", - отметил он.

При этом, по словам министра, "никого не смущает, что Мальвины находятся за 12 тыс. км от Великобритании, а под контролем Парижа и Лондона до сих пор, вопреки решениям ООН и Международного суда, остаются бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать". "Когда же право на самоопределение противоречит геополитическим интересам Запада, как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма на референдуме о воссоединении с Россией в 2014 году, про него забывают, а за реализацию этого права вводят противозаконные санкции", - подчеркнул Лавров.

Он пояснил, что "причина проста". "Крымчане ведь спасались от ультрарадикалов, совершивших госпереворот на Украине, который был поддержан Западом. То есть к власти в Киеве пришли "свои", а их - по западным правилам - надо брать под защиту и выгораживать", - продолжил глава МИД.

По его словам, в русле того же "порядка, основанного на правилах", "США сохраняют архаичное торговое эмбарго в отношении Кубы, стремятся диктовать свою волю народам Венесуэлы и Никарагуа - в грубое нарушение уставного принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств". "Применение односторонних рестриктивных мер подрывает прерогативы Совета Безопасности и идет вразрез с недавним призывом генерального секретаря ООН к их приостановке хотя бы на период пандемии", - резюмировал Лавров.