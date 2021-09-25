Губернатор Тверской области назначил ректора ТвГУ сенатором от региона

ТАСС, 25 сентября. Вступивший в должность после переизбрания губернатор Тверской области Игорь Руденя назначил сенатором от региона ректора Тверского государственного университета (ТвГУ) Людмилу Скаковскую, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Игорь Руденя подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации от правительства Тверской области на срок полномочий главы региона ректора Тверского государственного университета Людмилу Скаковскую", - говорится в сообщении.

Людмила Скаковская - доктор филологических наук, заведующая кафедрой международных отношений Тверского государственного университета, руководитель общественной организации "Тверской региональный центр русского языка и культуры". Стаж ее научно-педагогической работы - 21 год, Скаковская входит в состав двух докторских диссертационных советов в ТвГУ.