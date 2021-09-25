Дипломаты России и ОАЭ обсудили положение дел в Афганистане, Ливии и Сирии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и помощник министра иностранных дел ОАЭ по политическим вопросам, постоянный представитель страны при ООН в Нью-Йорке Лана Заки Нуссейбе обсудили на консультациях ситуацию в Афганистане, Сирии и Ливии, а также тему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов на повестке дня Совета Безопасности, включая ряд региональных досье. Отдельное внимание было уделено положению дел в Афганистане, Ливии и Сирии, а также развитию ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что консультации подтвердили приверженность Москвы и Абу-Даби коллективному поиску ответов на вызовы современности при уважении центральной координирующей роли ООН в мировых делах, с опорой на цели и принципы Устава ООН и другие основополагающие нормы международного права. "С обеих сторон продемонстрирован настрой на развитие плотного диалога и координации на площадке Совета", - добавили в дипведомстве.

Консультации прошли в пятницу на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в контексте избрания этой ближневосточной страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2022-2023 гг.