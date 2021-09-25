Постпред КНР в свете речи Лаврова в ООН надеется на диалог для глобального мира и развития

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь особо отметил выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее, выразив готовность Пекина тесно сотрудничать с Москвой для обеспечения глобального мира и развития. Об этом говорится в сообщении дипломата, размещенном в субботу в Twitter.

"Слушаю выступление министра иностранных дел Лаврова на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Разделяю его взгляды на глобальные вызовы, - отметил китайский постпред. - Жду с нетерпением тесного сотрудничества между Китаем и Россией для глобального мира и развития".

Как заявил Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН, Россия выступает за адаптацию Совета Безопасности ООН к реалиям полицентричного миропорядка, расширив его состав странами Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, перед лицом глобальных вызовов мировому сообществу необходимо единение, а не новый раскол. Лавров подчеркнул, что Россия твердо выступает за отказ от любой конфронтации и стереотипов, за объединение усилий для решения ключевых задач развития и выживания человечества.