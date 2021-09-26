Нарышкин: сотрудники внешней разведки ни в одной стране не испытывали "гаванский синдром"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Службы внешней разведки (СВР) ни в одной стране не испытывали неврологических симптомов, похожих на "гаванский синдром". Об этом сообщил директор СВР РФ Сергей Нарышкин в интервью RT.

"Испытывали ли сотрудники СВР такое влияние в какой-либо стране - нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли существовать оружие, которое могло бы воздействовать на мозг и нервную систему, Нарышкин отметил, что на Западе во времена СССР проводились исследования влияния электромагнитных волн на человеческий мозг, в том числе потенциала их влияния на поведение.

"Гаванский синдром" - ряд неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей. Власти США называли причиной прицельную атаку на своих дипломатов с использованием звукового оружия.