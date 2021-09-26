Нарышкин призвал разведку США переосмыслить рейтинг угроз с учетом ситуации в мире

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Разведывательному сообществу США необходимо пересмотреть свой перечень приоритетных угроз с учетом меняющейся обстановки в мире, в том числе событий в Афганистане. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью RT.

"Лично я считаю, что изменение ситуации в мире, в том числе последние события в Афганистане, дают для наших американских партнеров хорошую возможность переосмыслить имеющийся у них рейтинг угроз", - сказал он, комментируя ежегодный доклад об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США, согласно которому Россия наряду с терроризмом упомянута в качестве источника угроз для внутренней безопасности.

Нарышкин подчеркнул, что российская сторона по-настоящему ценит совместные с ЦРУ США усилия по борьбе с международным терроризмом. "Я рассчитываю на то, что в будущем они поймут, что террористическая угроза стала угрозой планетарной, и мы наконец-то вернемся к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству с американскими партнерами", - добавил он.

В ежегодном докладе американского разведывательного сообщества, обнародованном 13 апреля, утверждается, что Россия стремится к прагматическому сотрудничеству, а не конфликту с США. При этом американские спецслужбы считают, что РФ будет предпринимать действия, чтобы подорвать влияние США, наращивая "военный, ядерный, космический и разведывательный потенциал, а также потенциал в киберпространстве, активно взаимодействуя [с другими странами] за рубежом". С их точки зрения, Москва давно исходит из того, что США проводят собственные "кампании по влиянию", направленные на то, "чтобы подорвать Россию, ослабить президента Владимира Путина" и создать "дружественные по отношению к Западу режимы в государствах бывшего Советского Союза" и в других регионах.