Володин: избирая депутатов, граждане влияют на решения при формировании кабмина

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Граждане России влияют на решения по формированию правительства, когда избирают депутатов Госдумы. Об этом заявил спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Теперь люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства", - напомнил Володин, имея ввиду новые нормы об утверждении Госдумой министров.

Политик заметил, что "новые полномочия используются в зависимости от необходимости". "Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете - появились вакансии и дума использовала полномочия свои при назначении новых министров", - сказал он.

Говоря о внешнем давлении, Володин заметил, что, по мнению ряда западных государств, Россия "должна быть слабой" и терять свой суверенитет. "И наша задача сделать все, чтобы мы не допустили этого, чтобы их планы не сбылись", - подчеркнул политик.

На прошедшей в субботу встрече с лидерами партий, прошедших в Думу, президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва, отметив, что он вполне достоин этого. Глава государства также подчеркнул, что принятие данного решения остается за лидерами партий.