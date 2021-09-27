Мэрии Москвы и Афин заключили соглашение о комплексном сотрудничестве столиц

АФИНЫ, 27 сентября. /ТАСС/. Делегация правительства Москвы, совершающая деловое турне по столичным городам Восточного Средиземноморья и Балкан, завершила визит в Афины, где заключила соглашение о сотрудничестве российской и греческой столиц по целому ряду направлений. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил перед вылетом делегации в хорватскую столицу, город Загреб, ее глава, министр московского правительства, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

"У нас состоялась встреча с мэром Афин Костасом Бакояннисом. Ее важнейшим результатом стало подписание программы сотрудничества между правительством Москвы и мэрией Афин на 2022-2024 годы. Она определяет направления партнерства двух городов в сферах развития транспорта, градостроительной политики, сохранения исторического наследия, культуры, спорта, экологии", - рассказал глава департамента.

По его словам, мэр греческой столицы обратил особое внимание на важность обмена опытом в области обеспечения устойчивого экономического и социального развития двух городов, экологии и борьбы с изменением климата. Стороны также обсудили перспективы проведения в будущем году Дней Москвы в Афинах и - в качестве ответного шага - Дней Афин в Москве.

Со своей стороны, Черемин рассказал греческим коллегам о потенциале инвестиционного сотрудничества, напомнив, что "сегодня Москва, по данным рейтинговых агентств, является одним из наиболее привлекательных регионов для иностранных инвесторов не только в Европе, но и во всем мире", в российской столице работают тысячи зарубежных компаний, в том числе из Греции.

Как отметил Черемин, "достижения Москвы в развитии общественного транспорта, инфраструктуры, образования, медицины", задействованные в российской столице технологии умного города и видеонаблюдения, информационные системы управления социальной сферой, дорожным движением, а также электронные образовательные ресурсы "вывели Москву в список лидеров по развитию городских технологий , что сыграло важную роль в преодолении негативных последствий пандемии". Он добавил, что сегодняшний уровень развития города позволяет столице РФ проводить международные мероприятия любого масштаба, и сообщил, что Бакояннису было передано приглашение для афинских школьников принять участие в Олимпиаде мегаполисов, которая состоится в Москве в декабре нынешнего года.

Другие контакты московской делегации

Во время визита в Афины у делегации правительства Москвы состоялись встречи с заместителем министра иностранных дел Греции Костасом Фрагояннисом и министром туризма Греции Василисом Кикилиасом, в ходе которых стороны обсудили вопросы развития внешнеэкономических связей и туризма. Черемин напомнил, что усилия московского правительства по развитию туристической отрасли были высоко оценены профессиональным сообществом и что по итогам одного из самых престижных конкурсов World Travel Awards столица России одержала победу в номинации "Лучшее туристическое направление. Город". Министр правительства Москвы рассказал греческим партнерам о яркой и насыщенной программе городских фестивалей, которые ежегодно проходят в Москве, и обратил внимание на особый интерес гостей столицы к гастрономическому туризму.

В свою очередь Кикилиас сообщил о намерении посетить Москву с официальным визитом, в рамках которого греческая сторона предложила утвердить программу двустороннего сотрудничества. По словам Черемина, данная инициатива была с энтузиазмом воспринята представителями Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и столичного комитета по туризму, которые выразили готовность оказать полную поддержку в организации визита министра туризма Греции.

"Побратимство метрополитенов"

Черемин также сообщил, что на встрече московской делегации с руководством греческой компании STASY, отвечающей за управление афинским метрополитеном, он подробно рассказал об успехах российской столицы в области развития подземного, железнодорожного и электротранспорта. "В прошлом году московскому метро исполнилось 85 лет, и за последнее десятилетие оно разрослось до 15 линий, а его протяженность почти удвоилась. На сегодняшний день наша подземка занимает первое место в Европе по пассажиропотоку и интенсивности движения, входит в десятку самых протяженных метрополитенов мира и занимает первое место по соблюдению расписания движения поездов", - напомнил московский министр. Черемин добавил, что сейчас "близится к завершению строительство Большой кольцевой линии, которая станет самой протяженной линией метро в мире".

Он рассказал и о планах Москвы по дальнейшей интеграции метрополитена с другими видами общественного транспорта, в том числе железнодорожным, и отметил достижения столицы во внедрении единой билетной системы, качественном улучшении системы навигации в метро, масштабном обновлении вагонного парка.

Стороны также обсудили возможность запуска проекта "Побратимство метрополитенов Москвы и Афин" в качестве составной части предстоящих Дней Москвы в Афинах. Данный проект предусматривает создание брендированных подвижных составов в подземке, посвященных истории и культуре двух стран.

Участники встречи выразили взаимный интерес к обмену опытом в вопросах управления метрополитеном, в связи с чем Черемин поведал греческим коллегам о функционировании нового Единого диспетчерского центра метрополитена и пригласил греческих коллег в Москву.

Контакты президентов ТПП

Во время визита московской делегации в греческую столицу также был проведен круглый стол по теме взаимодействия деловых сообществ. Местом его проведения стала Торгово-промышленная палата (ТПП) Афин. Ее президент Иоаннис Братакос и президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов поделились опытом поддержки предпринимателей в период пандемии и подчеркнули необходимость активизации международного взаимодействия.

По словам Платонова, на данный момент в МТПП работает 48 комиссий по сотрудничеству со странами. Контактируя с палатами других государств, ТПП российской столицы делится опытом в вопросе создания информационных платформ, которые помогают российским компаниям выходить на иностранные рынки. Черемин, в свою очередь, выразил надежду на поддержку со стороны афинской ТПП бизнес-мероприятий, которые пройдут в рамках предстоящих Дней Москвы в столице Греции.

Стороны также подчеркнули важность поддержки бизнеса со стороны городских властей, особенно в периоды кризисов. Как сообщил Черемин, в прошлом году правительство Москвы выделило "несколько миллиардов евро в виде прямых и косвенных дотаций на поддержку бизнеса" в период пандемии.

Во время пребывания в греческой столице делегация правительства Москвы также посетила афинский Культурный центр имени Ставроса Ниархоса, который является одной из наиболее популярных точек притяжения в городе. Как полагает Черемин, эта площадка, где регулярно проводятся конгрессы мирового уровня, могла бы стать отличным местом для организации культурных мероприятий в рамках Дней Москвы в Афинах в 2022 году. "Стоит также обратить внимание на концептуальную схожесть этого центра с московским парком "Зарядье", - заметил глава столичного департамента, добавив, что представители обеих сторон выразили надежду на укрепление сотрудничества двух современных культурных комплексов в рамках развития связей столиц.

В Афины высокопоставленные представители российской столицы прибыли из Никосии. На понедельник у московской делегации уже запланированы мероприятия в Загребе, а следующим пунктом в программе турне станет Любляна.