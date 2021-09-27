Путин: проводимая Туркменией политика помогает укреплять стабильность в Центральной Азии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 30-летия провозглашения независимости республики. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

"Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", - цитирует Путина пресс-служба.

Президент РФ подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнерства, осуществляется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях, а также взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур.

Как добавили в Кремле, российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, это в полной мере отвечает интересам дружественных народов РФ и Туркменистана.