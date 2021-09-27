Губернатор Томской области отказался от мандата депутата в законодательной думе региона

ТОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и его заместитель Анатолий Рожков, возглавлявшие списки партии "Единая Россия" на выборах в законодательную думу региона, отказались от депутатских мандатов. Об этом сообщил на заседании областной избирательной комиссии ее председатель Ростислав Радзивил.

"На основании заявлений зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательной думы Томской области седьмого созыва из списка кандидатов по единому округу, выдвинутых томским региональным отделением партии "Единая Россия", Жвачкина, Рожкова об отказе от получения депутатских мандатов предлагается считать вакантными депутатские мандаты Жвачкина Сергея и Рожкова Анатолия", - сказал председатель. Комиссия предложение поддержала.

Депутаты от партии "Единая Россия" по итогам выборов 17-19 сентября получили 27 из 42 мандатов в Законодательной думе Томской области, в том числе восемь - по партийным спискам. Возглавляли список партии на выборах губернатор Сергей Жвачкин, а также его заместитель Анатолий Рожков. КПРФ в облдуме займет семь кресел, ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - три, "Новые люди" - два.

В 2016 году в думе Томской области представители "Единой России" получили 31 из 42 мандатов: 10 - по партийным спискам и 21 - по всем одномандатным округам. ЛДПР получила пять мандатов, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два.

17-19 сентября в Томской области проходили выборы двух депутатов Государственной думы и 42 депутатов законодательной областной думы (21 - по партийным спискам и 21 - по округам), а также депутатов двух муниципальных дум. В регионе, где насчитывается более 760 тыс. избирателей, работали 769 избирательных участков. Итоговая явка в регионе составила более 40%.