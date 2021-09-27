Полпред в УрФО Якушев отказался от мандата депутата Госдумы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который возглавлял региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму в Курганской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, принял решение отказаться от мандата. Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму во всех регионах, где партийный список возглавлял Якушев.

"Я уже заявление подписал об отказе", - сказал он.

Выборы депутатов Госдумы проходили с 17 по 19 сентября. В результате голосования "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату. Также в нижнюю палату прошли пять самовыдвиженцев.