Федеральные органы власти смогут участвовать в формировании региональных

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральные органы исполнительной власти в РФ могут получить право участвовать в формировании региональных органов власти в сферах образования, здравоохранения и финансов. Такое положение закреплено во внесенном в Госдуму законопроекте о единой системе публичной власти в РФ, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих государственное управление в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также осуществляющих жилищный, строительный надзор, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц указанных органов исполнительной власти субъекта РФ в порядке и случаях, установленных федеральным законом", - говорится в тексте.

Законопроектом также предлагается уменьшить срок рассылки Госдумой в регионы проектов федеральных законов по предметам совместного ведения "в целях оптимизации законодательного процесса". Инициативой сокращается до 15 дней срок рассылки законопроектов до первого чтения (сейчас он составляет 30 дней). А если более 2/3 субъектов РФ выскажутся в поддержку законопроекта, то указанный срок может быть сокращен. При этом срок представления поправок ко второму чтению законопроектов по предметам совместного ведения также предлагается установить продолжительностью 15 дней.

Кроме того, для региональных законов устанавливается общее правило, согласно которому они вступают в силу по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если ими не установлен другой порядок.