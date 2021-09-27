Угрозы безопасности посольства РФ в Судане на фоне ситуации в стране нет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Угрозы безопасности посольства России в Судане на фоне ситуации в стране нет, но необходимые меры приняты. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в диппредставительстве.

"В целом обстановка в Судане контролируемая, а в столице - спокойная, - информировали там. - Угрозы безопасности посольства России в Судане в настоящее время не наблюдается. Тем не менее нами приняты необходимые в этой ситуации меры".

Уже более недели на востоке Судана продолжаются акции протеста, участники которых перекрыли ряд жизненно важных объектов. В авангарде выступлений идут представители племени беджа и народности амуди, считающие себя наиболее пострадавшими от заключенного в 2020 году мирного соглашения движений и племен с властями страны и страдающие от экономической и политической маргинализации своих регионов.

Они уже перекрывали автотрассы и железную дорогу, связывающую восток со столицей, а также местную воздушную гавань. В субботу они блокировали крупнейший трубопровод в Порт-Судане. Активисты пригрозили эскалацией обстановки, если власти не выполнят их требования. Министр энергетики и нефтяной промышленности Судана Джайдейн Али Хасан сообщил, что из-за действий демонстрантов были блокированы нефтенасосные станции, перекачивающие нефтепродукты в Хартум, что чревато нехваткой топлива.