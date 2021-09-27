Слуцкий: вероятные кандидаты на пост канцлера Германии вряд ли ухудшат отношения с РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Предполагаемые кандидаты на пост канцлера Германии, кроме лидера "Зеленых" Анналены Бербок, судя по их заявлениям, не должны резко ухудшить отношения с Россией или пойти против интересов крупного бизнеса по вопросу трубопровода "Северный поток - 2". Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя прошедшие выборы в Бундестаг.

"Судя по их предвыборным заявлениям, ни один из вероятных кандидатов в канцлеры, кроме Бербок, не должен был бы резко изменить отношения с Россией к худшему. Оба они, критикуя Москву по различным вопросам, в то же время считают необходимым диалог с ней как Германии, так и в целом ЕС. Оба поддерживают проект "Северный поток - 2", - написал Слуцкий.

Депутат напомнил, что Бербок "неоднократно выступала против строительства газопровода, говорила, что если войдет в правительство, будет пытаться помешать поставкам по нему газа".

"Но в "Северный поток - 2" вложено слишком много немецких денег. И любой канцлер Германии не сможет не считаться с интересами крупного бизнеса. Немецкое бизнес-сообщество уже выступило с заявлением, в котором призвало будущее правительство избегать конфликтов с Россией", - продолжил Слуцкий.

По словам главы комитета, "противникам многострадального проекта при всем желании вряд ли все-таки удастся его остановить". "Хотя попортить кровь при желании они, конечно, смогут", - заключил Слуцкий.

По предварительным данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии получает по итогам парламентских выборов 206 мест в Бундестаге из 735, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 196. "Зеленые" получают 118 мест, Свободная демократическая партия - 92, "Альтернатива для Германии" - 83, Левая партия - 39.