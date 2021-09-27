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Путин примет участие в совещании Мишустина с вице-премьерами

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами, которое традиционно проходит по понедельникам. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент присоединится к традиционному понедельничному совещанию председателя правительства с вице-премьерами и пообщается с руководством кабинета министров", - сказал он, уточнив, что мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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