Путин примет участие в совещании Мишустина с вице-премьерами

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами, которое традиционно проходит по понедельникам. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент присоединится к традиционному понедельничному совещанию председателя правительства с вице-премьерами и пообщается с руководством кабинета министров", - сказал он, уточнив, что мероприятие пройдет в формате видеоконференции.