Глава Кабардино-Балкарии отказался от мандата депутата Госдумы

НАЛЬЧИК, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму, отказался от депутатского мандата. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"Глава Кабардино-Балкарской Республики отказался от мандата депутата Госдумы. Коков продолжит работу в качестве главы региона", - сказал собеседник агентства, отметив, что его депутатский мандат переходит следующему по списку кандидату.

В Кабардино-Балкарии 17-19 сентября параллельно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва проходили выборы в советы местного самоуправления в 122 населенных пунктах. Выборы обеспечивали 13 территориальных и 355 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы 539,1 тыс. избирателей. Партия "Единая Россия" набрала на выборах депутатов Госдумы в Кабардино-Балкарии 79,2% голосов избирателей и одержала победу.