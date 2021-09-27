Жириновский отказался от мандата депутата заксобрания Тверской области

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, возглавлявший партийный список кандидатов в депутаты законодательного собрания Тверской области, отказался от получения мандата. Аналогичный отказ поступил от Алексея Чепы, возглавлявшего список кандидатов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", сообщила в понедельник пресс-служба регионального избиркома.

"27 сентября 2021 года избирательной комиссией Тверской области перераспределены мандаты депутатов законодательного собрания, признанные вакантными в результате отказов от их получения, представленных избранными депутатами Чепой Алексеем Васильевичем (№ 1, общеобластная часть областного списка кандидатов) и Жириновским Владимиром Вольфовичем (№ 1, общеобластная часть областного списка кандидатов)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мандаты переданы следующим за лидерами списков кандидатам - Дмитрию Карпову (ЛДПР) и Сергею Юровскому ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

Голосование на выборах депутатов законодательного собрания Тверской области седьмого созыва проходило 17-19 сентября. Явка избирателей составила 41,73%, партия "Единая Россия" набрала 35,43%, КПРФ - 21,54%, ЛДПР - 11, 23%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,15%, Партия Пенсионеров - 6,01%.