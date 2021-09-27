Путин призвал кабмин плотно работать со всеми фракциями в новой Думе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительству России нужно будет плотно работать со всеми фракциями нового созыва Госдумы, внимательно относиться к запросам и обращениям депутатов. Об этом заявил в понедельник глава государства Владимир Путин на встрече с руководством правительства.

"Все партии шли на выборы со своими предвыборными программами, которые они будут реализовывать, в том числе выдвигая законодательные инициативы. Я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и их депутатским запросам", - обратился он к кабмину.

Путин также заявил, что правительство вместе с Государственной думой должны будут сделать все, чтобы "народная программа" победившей на выборах "Единой России" была максимально реализована. "Вы принимали самое активное участие в подготовке этой программы и, конечно, теперь должны будете вместе с парламентом, со всеми его фракциями, вместе с "Единой Россией" сделать все, чтобы вся эта программы была по максимуму реализована", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что по итогам прошедших выборов в парламенте будут работать депутаты от пяти партий, которые были поддержаны россиянами. "Четыре партии подтвердили свой парламентский статус. Это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР. И впервые начиная с 1999 года в Думе появится пятая фракция, сформированная партией "Новые люди", - заметил глава государства.